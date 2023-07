Santanense reclama da energia, e Equatorial se queixa da rede antiga

Atualmente, o município conta com mais de 31 mil unidades consumidoras

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Diariamente, as redes sociais de moradores de Santana, cidade a 17 km de Macapá, estão repletas de reclamações sobre o fornecimento de energia. A CEA Equatorial Energia, que detém a concessão do serviço, explicou que alimentadores defasados e rede elétrica antiga estão os principais problemas enfrentados na cidade.

A aposentada Sebastiana Ribeiro, que mora no bairro Paraíso, explicou que já perdeu uma televisão quando a energia elétrica foi embora e depois ficou oscilando.

“Eu não desliguei a tv que estava na tomada, quando fui ligar novamente, não pegou mais. De noite é pior, porque a gente precisa dormir e o calor não deixa, porque não posso ligar nem o ventilador”, afirmou.

De acordo com a CEA Equatorial, Santana possui 31,6 mil unidades consumidoras. A empresa explicou que não informa dados sobre a inadimplência, mas que as agências estão abertas para negociações de faturas, com condições especiais para o pagamento e até parcelamento.

A dona de casa Patrícia Tabosa diz que as perdas são incalculáveis, e que somente na rua em que mora vários moradores já tiveram alguma perda em virtude da oscilação na rede elétrica.

“Infelizmente, tivemos a perda de geladeiras, centrais de ar e televisores. Eu, minha vizinha e outros moradores, todos já tiveram alguma perda aqui onde eu moro. Espero que a mudança da empresa responsável possa melhorar isso”, ponderou.

Em maio, a explosão de um transformador na Avenida Santana, no Bairro do Paraíso, assustou moradores do bairro Nova Brasília. Ninguém ficou ferido.

A CEA Equatorial informou que vem investindo em tecnologia afim de melhorar o sistema e a empresa atua na construção de quatro novos alimentadores dentro da subestação do município, sendo que um deles já opera desde setembro de 2022. Outros três alimentadores, têm previsão de funcionamento o mês de julho deste ano.