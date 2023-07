Sarney sofre 2ª queda e é internado

Sarney passou por exames que revelaram uma isquemia cerebral

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-senador pelo Amapá, José Sarney, de 93 anos, foi levado nestae fim de semana para um Hospital de São Luiz, no Maranhão. Ele sofreu um acidente doméstico neste domingo (16) e precisou passar por exames.

A filha dele, a ex-governadora do Maranhão Roseane Sarney, foi quem deu a notícia nas redes sociais.

“Levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. Nós o levamos para um hospital, mas graças a Deus, os exames já concluíram e ele está muito bem. Se Deus quiser, vai ficar bom logo, logo”, disse ela em seu perfil no Instagram.

Sarney recebeu alta na manhã desta segunda-feira (17), mas o UDI Hospital publicou uma nota onde revelou que exames encontraram uma isquemia cerebral, causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro.

Não foi a primeira queda que levou o ex-presidente do Brasil ao hospital. Em 2016, aos 85 anos, Sarney caiu e fraturou o ombro direito quando estava em sua casa de praia, no litoral do Maranhão. Na época, ele passou por cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Sarney foi senador pelo Amapá por três mandados, entre 1990 e 2014, quando desistiu de concorrer à reeleição e passou o bastão para Gilvam Borges (MDB), que perdeu a disputa para o então deputado federal Davi Alcolumbre (UB).