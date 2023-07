Veja a análise de hoje do Salmo 80

Bom dia! Deus é como se fosse um restaurador, aquele profissional capaz de devolver a beleza a uma obra de arte que foi danificada. Em vez de pegar sua principal obra e jogar no lixo, o Senhor decidiu nos restaurar, apesar de ser mais demorado e desgastante. No Salmo 80 vemos um pedido de restauração. Veja a análise e tenha uma ótima terça-feira (25) com o nosso Senhor Jesus!