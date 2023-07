Serviço público no Amapá terá horário diferenciado durante jogos da seleção

No dia 2 de agosto o expediente vai iniciar às 11h.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Durante o período dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, o funcionalismo público no Amapá vai funcionar em horários diferenciados.

No âmbito do Executivo Estadual, o governo publicou o Decreto de nº 6563, que estabelece que nos dias que os jogos aconteçam até as 7h30, o expediente inicie às 11h e que nos dias que aconteçam às 8h, as atividades iniciem às 12h.

Já o Executivo Municipal publicou o Decreto de nº 2.624, que estabeleceu que nesta segunda-feira (24) o expediente iniciasse às 12h e que no dia 2 de agosto inicie às 11h, datas dos jogos nos dias úteis da semana.

De acordo com os decretos, a flexibilidade de horário abrange os órgãos e entidades de Administração Pública direta e indireta, com exceção das atividades essenciais na área da Saúde e Segurança Pública.

Em suas redes sociais, o governador do Amapá, Clécio Luis, ressaltou que a medida é uma forma de respeito e homenagem às mulheres brasileiras, em especial as da seleção brasileira feminina de futebol.