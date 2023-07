Somos livres

Veja a linda análise do Salmo 86

Bom dia! Chico Rei era monarca de uma tribo no Congo (África). Escravo no Brasil, ele passou a vida inteira juntando dinheiro para comprar sua liberdade. Quando conseguiu, tomou a decisão de comprar a alforria do próprio filho. No contexto do Grande Conflito, o ser humano nunca é dono de si mesmo, mas sempre subordinado a uma força superior. No nosso caso, Deus é o Senhor que oferece liberdade a seus servos. Entenda mais sobre esse contexto na análise do Salmo 86 e tenha uma ótima segunda-feira (31) com o nosso Senhor Jesus!