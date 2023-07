Submetralhadora é achada durante investigação de homicídio

Armamento foi apreendido em Santana, junto com drogas e roupas usadas em assassinatos

Da Redação

Policiais civis do Amapá apreenderam, nesta sexta-feira (14), uma submetralhadora durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Dois integrantes de uma facção, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante.

A operação ocorreu no bairro do Provedor, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. A investigação do Ciop/Sejusp e do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) da Polícia Civil apura homicídios relacionados ao tráfico de drogas.

Foram aprendidos papelotes de crack, além da arma de fogo. Os dois acusados foram presos por tráfico, porte de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de munições.

Os policiais também encontraram na casa roupas usadas em homicídios que estão sendo investigados.

“A 1ª DPS vem investigando diversos homicídios. Assim que conseguimos identificar os indivíduos envolvidos nesses crimes, representamos pelas prisões e por busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de retirá-los do meio social e apreender armas de fogo e outros objetos que dão suporte nas execuções”, explicou o delegado Rogério Campos.

Os dois criminosos foram encaminhados para a audiência de custódia. Em caso de conversão da prisão, eles serão transferidos para o Iapen.