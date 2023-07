Suspeito de assassinato morre em confronto com a PM

A intervenção ocorreu por volta de 15h, numa área periférica conhecida como invasão do Zeca Diabo, no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito investigado pela Polícia Civil do Amapá morreu baleado neste domingo (23), em confronto com uma equipe de motopatrulhamento do 6º Batalhão. A intervenção ocorreu por volta de 15h, numa área periférica conhecida como invasão do Zeca Diabo, no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

A equipe policial voltava do abastecimento quando recebeu a denúncia de um homem armado. Gedielson Reis de Oliveira, de 21 anos, mais conhecido como Gegê, acumulava alguns crimes, como tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A PM detalhou que a patrulha foi atacada a tiros por Gegê. O óbito do indivíduo foi constatado no local pelo Samu.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, confirmou à reportagem que Gedielson Reis figurava como suspeito de participação em um assassinato que aconteceu há quase um mês, no último dia 25, no Bairro Araxá.

A vítima, Lucas Santos Pacheco, o Lukinha, de 19 anos, foi executada com vários tiros de pistola calibre 380, enquanto empinava pipa na 7ª Avenida do Araxá, por dois atiradores que saíram de um carro branco. O crime foi cometido na frente de várias crianças que brincavam em via pública.

Segundo a políca, imagens de câmeras de segurança apontam que Gegê estaria envolvido em um roubo a uma mercearia, no dia 13 deste mês, também no Araxá, onde duas pessoas foram teriam sido baleadas por ele.