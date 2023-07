Suspeito de emboscar e matar amigo é preso em Macapá

O foragido de 58 anos transitava em via pública quando foi surpreendido pelos agentes.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que estava com um mandado de prisão válido até o ano de 2032 foi recapturado pela Polícia Civil nesta terça-feira (18), no centro comercial de Macapá.

Jose Roberto Fernandes de Souza, de 58 anos, transitava em via pública quando foi surpreendido pelos agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

De acordo com os investigadores, uma equipe de capturas da PC já havia prendido o acusado em 2020 por uma tentativa de feminicídio.

Desta vez, a Vara de Execuções Penais determinou que ele seja custodiado por um crime que aconteceu no ano de 2010. Os detalhes não foram revelados, mas os policiais apuraram que o caso ocorreu numa zona rural do Estado do Amapá, onde o acusado teria armado uma emboscada para matar um amigo dele, que morreu 3 dias após o atentado.

José Roberto foi encaminhado a audiência de custódia.