Suspeito de roubo é preso em hotel com arma na cintura

Prisão ocorreu no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A equipe de apoio terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu um indivíduo de 23 anos com uma arma de fogo na cintura, em um hotel localizado no Centro de Macapá.

O flagrante ocorreu na quinta-feira (6), após levantamento da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

O suspeito estava acompanhado de uma mulher quando foi surpreendido pelos agentes. Com ele foi encontrada uma pistola com a numeração raspada, calibre 380, com 12 munições.

De acordo com a polícia, Breno Gomes Lopes ainda tentou enganar os policiais, se identificando com nome falso. Mas, na delegacia, os agentes descobriram que ele estava mentindo.

Uma pesquisa feita no banco de dados da polícia, apontou que Breno teria envolvimento em um roubo ocorrido na Praça Nossa Senhora da Conceição, na zona sul da capital amapaense, em janeiro de 2021.

Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para audiência de custódia.