Taxista é morto em emboscada

Crime ocorreu nesta manhã, no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um taxista foi morto a tiros dentro do seu veículo, na manhã de hoje (27), no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. O crime ocorreu na Avenida Equatorial, na entrada de um beco conhecido como Passagem das Graças.

Para a polícia, Marcelo da Silva Medeiros, de 45 anos, caiu numa emboscada ao ser chamado para uma corrida.

De acordo com o tenente Alvin César, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, testemunhas disseram quando o taxista estacionou o veículo, dois homens armados se aproximaram e começaram a disparar contra ele. Marcelo Medeiros foi atingido por vários tiros na cabeça.

Os suspeitos são conhecidos da polícia, conforme o tenente Alvin.

“Um deles é conhecido como ‘Tatá’ ou ‘Correria’, e outro como ‘Feio’, são os apelidos deles. Tatá, inclusive, teve um confronto recente com equipes do 6º Batalhão, mas conseguiu fugir após troca de tiros”, revelou o oficial.

O taxista prestava serviços para a Cooperativa Equinócio Rádio Táxi. Membros da entidade compareceram ao local do crime e colaboraram com as autoridades, confirmando que a vítima havia recebido uma ligação para realizar a corrida até o local onde foi assassinado.

A Delegacia de Homicídios foi ao local, analisou a cena do crime junto com a perícia da Polícia Científica e assumiu as investigações.