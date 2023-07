O Salmo 85 deixa claro que devemos parar de brincar com o que é mau aos olhos de Deus

Bom dia! Muitos pregadores utilizam uma frase que não está na Bíblia: “Deus ama o pecador, mas odeia o pecado”. No entanto, a verdade é que Deus ama o pecador, e repudia QUEM ama o pecado. No Salmo 85, vemos um pedido para que Deus retire sua ira. Entenda mais na meditação bíblica deste domingo (30) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!