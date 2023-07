Traficantes são presos com drogas e falsos uniformes da polícia

Prisões ocorreram em Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Cinco pessoas foram presas com drogas, lacres que eram usados como algemas descartáveis e jaquetas com a insígnia da Polícia Civil do Amapá. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (6), em Santana e na zona sul de Macapá.

O delegado Mauro Ramos destacou que as prisões são resultado de investigações da 1ª DP de Santana, e que faccionados estão cometendo crimes patrimoniais, vestidos como agentes da Segurança Pública, conforme prisões ocorridas anteriormente.

Parte da droga apreendida, 1 tablete de skank, estava sendo transportada em um carro que foi interceptado no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana a 17 km de Macapá.

De acordo com a polícia, os três ocupantes do veículo assumiram o crime e levaram os policiais até o Bairro Universidade, em Macapá, onde um casal que teria feito a entrega da droga foi preso.

Na casa apontada pelo trio, os investigadores encontraram uma porção de cocaína, presilhas descartáveis e duas roupas com o nome da Polícia Civil. O casal também acabou preso.

Os homens, de 25, 28, 36 e 38 anos, juntamente com a mulher, de 30 anos, não tiveram os nomes revelados pelas autoridades. Todos foram autuados por tráfico de drogas e seguem hoje para audiência de custódia.

“Há alguns dias, a Polícia Civil já havia desvendado um roubo no qual dois indivíduos se passaram por policiais, usando vestimentas como estas, para facilitar a entrada em uma casa em Santana, uma vez dentro da casa, anunciaram o assalto e de lá levaram 90 celulares. Um deles foi preso e outro morreu em intervenção policial”, relembrou o delegado.

A ação da Polícia Civil contou com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.