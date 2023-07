Tripulação paraense que pescava no Amapá desaparece

O barco foi encontrado na manhã em Salinópolis, o estado do Pará, mas nenhum dos ocupantes estava a bordo.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um grupo de pescadores do município paraense de Abaetetuba que pescava na costa do Amapá, entre o Cassiporé e o município de Calçoene (AP), região norte do estado, desapareceu da embarcação na qual viajava desde o mês de junho. O barco foi encontrado na manhã de ontem (6), em Salinópolis, cidade litorânea do estado vizinho, Pará, mas sem nenhum dos ocupantes.

Três dos tripulantes desaparecidos são os irmãos Mateus Maués (encarregado) e Marcos Maués (pescador), e Romário (pescador). Pescadores do Pará e familiares dos desaparecidos fizeram contato em Calçoene (AP) com o comerciante Gerson Tosta, bastante conhecido no segmento pesqueiro.

Devido a sua localização geográfica, a cidade amapaense funciona como um entreposto para pescadores que vêm à costa do Amapá, é onde se reabastecem de alimentos, combustível, equipamentos de pesca e outros itens. Por isso, é comum que embarcações pesqueiras ancorem na orla de Calçoene.

À reportagem do Portal SelesNafes.com, Tosta informou que o último contato dos desaparecidos com outros pescadores foi feito na última terça-feira (4).

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelo proprietário da embarcação nesta sexta-feira (7), o barco, denominado Comandante Miller, foi encontrado deteriorado na cidade paraense, sem ninguém a bordo.

No documento também foi relatado que havia outros tripulantes além dos três mencionados, mas ele não soube identificá-los, pois é comum a informalidade neste ramo.

Além disso, o proprietário contou à polícia paraense que o material de pesca e os alimentos dos pescadores, suficientes para algumas semanas, também não foram encontrados na embarcação.

A reportagem fez contato com a Capitania dos Portos no Amapá, mas não obteve retorno sobre o assunto.