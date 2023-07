Últimos dias de férias serão de muita brincadeira para criançada no Museu Sacaca

Programação terá karaokê, pintura de rosto, pintura livre, pula corda, bambolê, bole bole, e muito mais.

Por CAROLINA MACHADO

O último fim de semana das férias do mês de julho será marcado por uma programação especial para as crianças no Museu Sacaca, localizado no bairro Central, em Macapá.

No sábado (29) e no domingo (30) haverá uma programação com karaokê, pintura de rosto, pintura livre, pula corda, bambolê, bole bole, e brincadeiras de tabuleiro. A entrada é gratuita.

Além das brincadeiras, as crianças também poderão aprender um pouco sobre a cultura do Amapá, com as ambientações dos animais e a histórias dos ribeirinhos, ressalta a coordenadora do museu, Cristina Penafort.

“É uma programação riquíssima em conhecimento. Nossa intenção é que as crianças aproveitem bem seus últimos dias de férias com essas atividades que estamos organizando para elas”, afirmou.

Enquanto a garotada se diverte, os pais poderão aproveitar a praça de alimentação, onde serão comercializados tacacá, mingau e outras iguarias ou até mesmo acompanhar as contações de histórias e o passeio no regatão.

No último fim de semana, o Museu recebeu 700 visitantes. A expectativa é que o local receba no próximo em torno da mesma quantidade de público.

“Durante o mês de julho, o Museu Sacaca recebeu aproximadamente 6 mil visitantes, um número considerado muito bom porque, mesmo com as chuvas que as vezes caem, as pessoas visitam o museu. Então estamos preparados para receber esse público”, disse Penafort.

O Museu Sacaca fica localizando na avenida Feliciano Coelho, entre as ruas Manoel Eudóxio Pereira e Professor Tostes. O horário de funcionamento é de terça a domingo das 9h às 18h. A entrada no local é gratuita.