Vacinação de ribeirinhos em Santana recebe reconhecimento nacional

Projeto com atuação em regiões ribeirinhas e quilombolas fez parte da ampliação da cobertura vacinal.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um projeto de ampliação da cobertura vacinal que beneficiou moradores de regiões ribeirinhas e quilombolas, desenvolvido pelo município de Santana, a 17 km de Macapá, acaba de ser premiado nacionalmente.

O reconhecimento ocorreu na última terça-feira, 18, no Congresso Nacional de Secretarias de Saúde em Goiânia (GO). A cidade portuária ficou com o prêmio de melhor experiência no estado do Amapá.

O projeto desenvolvido pela secretaria Municipal de Saúde de Santana foi apresentado de maneira didática, mostrando as experiências e os principais desafios na prática da vacinação, como parte da oficina ImunizaSUS. Com representantes de todos os estados brasileiros, o congresso contou com a presença de representantes dos 16 municípios amapaenses.

Com a utilização da lancha, as ações para chegar aos locais mais longínquos do município conseguiram, desde o início do projeto, vacinar cerca de 1.258 pessoas, o que representou aumento de 59% na cobertura vacinal nas áreas ribeirinhas e quilombolas.

“É uma grande conquista poder levarmos nossas estratégias e trabalho da ponta, no processo de imunização e alcançar resultados como estes de poder levar a vacinação sem fronteiras. Isso reflete a gestão integral e humanizada que queremos”, afirmou a secretária de Saúde de Santana, Ithiara Madureira.

A exibição de um vídeo que mostra crianças e adultos ribeirinhos, felizes com a chegada da vacina e que relatam as dificuldades em chega até à cidade, levou às lágrimas várias pessoas presentes no evento.

“A utilização da lancha voadeira como estratégia de ampliação desta cobertura tem mostrado ser uma ferramenta extremamente eficaz quando nos referimos a população ribeirinha e quilombola. Na maioria das vezes, estas pessoas, não realiza a vacinação por conta da longa distância até área urbana. Dessa forma, chegamos lá na sua casa e levamos a vacina”, finalizou Ithiara Madureira.

O Congresso Nacional contou com representantes das três esferas de Governo Federal, para discutir e disseminar conceitos e práticas voltadas à qualificação da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).