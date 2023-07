Veja o que funciona no Dia de São Tiago, que não é feriado

O governo do estado declarou ponto facultativo. Já Prefeitura de Macapá, centro comercial e agências bancárias funcionarão normalmente.

Por CAROLINA MACHADO

Durante o Dia de São Tiago, que é comemorado nesta terça-feira (25), será ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo Estadual. As atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública, funcionarão sob regime de plantão.

De acordo com o Governo do Amapá, a medida tem por objetivo incentivar amapaenses e turistas a participarem da programação da Festa de São Tiago, no distrito de Mazagão Velho, a 65 km de Macapá, aproximadamente.

Ainda no último sábado, o governador Clécio Luís (SD) transferiu, provisoriamente, para o Palácio Rio Mutuacá, em Mazagão Velho, a sede administrativa do Governo do Amapá. Até o dia 25, no espaço, serão realizadas reuniões com secretários, tomadas de decisões e recebimento da população.

Já a Prefeitura de Macapá informou que o expediente será normal neste dia 25. A Fecomércio Amapá informou que o funcionamento do comércio nos municípios do Estado do Amapá também ocorrerá no horário regular na data. Igualmente, as agências bancárias também normalmente.

Festa de São Tiago

Durante o dia 25, serão realizados no município a dança do vominê, a encenação da passagem do Bobo Velho e da batalha entre mouros e cristãos, considerado o ponto alto da festa. A programação conta também com recírio e baile dançante.

Data não é feriado

Entre 2012 a 2018, o dia 25 de julho era feriado estadual no Amapá, com base na Lei 1.696/2012 do Estado do Amapá.

Em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da lei. A decisão do pleno do Supremo foi feita numa ação movida pelo então governador do Amapá, Camilo Capiberibe (PSB). Desde então, a data deixou de ser feriado no Amapá.