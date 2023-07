Venda passagens para o Festival do Camarão entra na mira da fiscalização

Instituto vai manter unidade móvel na rampa do Santa Inês para denúncias e consultas jurídicas.

Por IAGO FONSECA

O Procon iniciou nesta quinta-feira (20), a fiscalização de venda das passagens para Afuá, na rampa do Santa Inês. A ação vai acompanhar o período do Festival do Camarão, que ocorre de 27 a 30 de julho no município vizinho paraense.

“O fluxo de passageiros é bem alto no período do festival. A gente costuma dizer que é a melhor época do ano”, conta o agente de viagens Igor Carmo.

Ele revela que no período do festival há muitos casos de concorrência desleal, quando um vendedor reduz o preço ao ponto de prejudicar o comércio. Segundo ele, o preço das passagens de barco de Macapá até Afuá custa R$ 60, na baixa temporada. O amapaense desembolsa R$ 120 para ir e voltar.

Mas, por causa do festival, o Procon sabe que este preço pode aumentar. Por isso, uma unidade móvel do órgão ficará no Píer do Santa Inês, disponível para consultoria jurídica e fiscalização de embarques.

“A operação visa garantir o direito dos consumidores nesse período de férias, visitando agências de viagem, aeroporto, balneários e restaurantes. Como nesse período o fluxo de pessoas aumenta na rampa, nosso foco será aqui”, esclarece o diretor do Procon, Matheus Costa.

O Festival do Camarão atrai muitos amapaenses para o Afuá durante as férias. O evento é um dos mais populares da ilha do Marajó. A 39ª edição contará com o concurso da Rainha do Festival do Camarão, música e comidas típicas da região.