Viagens entre Amapá e Pará ‘bombam’ e impulsionam economia no porto

Navios estão zarpando e atracando lotados todos os dias no Porto de Santana.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Julho chegou e com ele veio aquela tão esperada temporada de descanso, passeios e viagens. Com isso, o Porto de Santana, a 17 km de Macapá, está bombando. Navios de todos os tipos estão chegando e partindo todos os dias, principalmente com destino ou origem no Pará.

Com a alta no movimento no porto, é claro que as oportunidades de ganhar uma graninha extra também aparecem. Os trabalhadores informais e vendedores de passagens estão se dando bem.

José dos Santos, que está desempregado há cinco anos, viu na alta procura pelas viagens uma chance de sair do aperto: está vendendo cordas para amarrar redes.

“Pelo menos não fico parado, né? Já é o segundo ano que eu tô aqui no porto e vendendo essas cordinhas, consigo pelo menos garantir o sustento da minha família”, contou, animado.

Os vendedores de passagens também estão comemorando. Eles estimam que as vendas aumentaram 75% em relação ao período normal. Além disso, com o vai e vem dos táxis, das cargas, dos embarques e desembarques, o dinheiro circula. É uma grana extra bem-vinda, afirma, animadamente, o vendedor de passagens Dell Flexa.

“Tem toda uma cadeia funcionando aqui. Tem os carregadores de malas e cargas, a venda de passagens, os restaurantes ali pertinho e até os veículos de frete que aproveitam esse mês movimentado. No que se trata de vendas de passagens, tenho certeza que o aumento chega fácil aos 75%. Isso é ótimo e garante que nossas agências continuem funcionando”, comemorou.