Vice comanda Pedra Branca há 1 ano e pode suceder Beth Pelaes

Beth está afastada por problemas de saúde. Vice está no exercício desde julho de 2022

Por SELES NAFES

Desde julho de 2022, o município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, vem sendo comandado pelo vice-prefeito, Marcelo Pantoja dos Santos (UB). Cadeirante desde um grave acidente de trânsito e com ampla experiência em gestão pública, o prefeito em exercício é o favorito do grupo de Beth Pelaes (UB) para sucedê-la, após dois mandatos como prefeita.

A licença maternidade e alguns problemas de saúde afastaram a prefeita do cargo há cerca de um ano. O comando do município recaiu sobre Marcelo e não foi pela primeira vez. O vice trabalha na prefeitura desde os 16 anos, quando começou como jovem aprendiz, nas áreas de recursos humanos e contabilidade. Nos anos seguintes, ocupou funções na saúde.

Em 2004, foi para a iniciativa privada, convidado para atuar no setor administrativo da mineradora MPBA. No ano seguinte, sofreria o acidente que lhe tiraria o movimento das pernas.

Quatro anos depois, já usando cadeira de rodas, foi vice da então prefeita Socorro Pelaes (mãe de Beth), que acabaria afastada do cargo pela justiça, em 2011. Foi a primeira vez como prefeito.

Marcelo encerrou o mandato e voltou à iniciativa privada para atuar em tecnologia da informação. Em 2017, ele voltou à política como candidato a vice de Beth Pelaes e foi reeleito junto com ela em 2020. Em dois mandatos como vice de Beth, exerceu grande influência na gestão e no comando político do grupo.

No exercício do cargo de prefeito, tem investido especialmente em infraestrutura, saúde, educação e funcionalismo, com um discurso forte voltado a parcerias com o setor privado.

A indicação dele ainda está longe de ser oficial, mas já há consenso dentro do grupo sobre a candidatura dele em 2024.