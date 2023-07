Violência doméstica é o que mais preocupa polícia ambiental no Bailique

Equipe da Polícia Ambiental da PM do Amapá. Foto: Seles Nafes

Compartilhamentos

Da Redação

Mais de 18 mil pessoas moram nas ilhas do Arquipélago do Bailique, a maior região ribeirinha de Macapá. A localidade vem sofrendo com a salinização da água e com a erosão do fenômeno das “terras caídas”. O desmoronamento dos barrancos derruba a rede de distribuição de energia deixando as comunidades numa permanente crise elétrica. Mas não são apenas esses os problemas. Para os policiais ambientais que atuam na região, existem desafios além dos crimes ambientais. Problemas comuns do cotidiano das áreas urbanas são os que mais preocupam este rincão do Amapá. Assista na reportagem.