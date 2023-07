Viúva de tenente morto por capitão revela frase do filho: ‘meu pai não sobreviveu’

Esposa prestou depoimento no processo. Juíza confirmou que o oficial reformado Joaquim Pereira irá a júri popular pelo homicídio do tenente Kleber Santana

Por SELES NAFES

Esta semana, a juíza Mayra Brandão, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, pronunciou o capitão da reserva da Polícia Militar do Amapá, Joaquim Pereira da Silva, 63 anos, na ação penal em que é acusado do homicídio triplamente qualificado do tenente da PM Kleber dos Santos Santana, de 42 anos, durante uma briga de trânsito, em 2022. Na decisão, a magistrada reproduziu o depoimento chocante e triste de uma das testemunhas, a viúva da vítima. Jamille Sousa Mira Santana chegou ao local do crime minutos depois, pegou o filho no colo e viu o marido de cabeça baixa dentro do carro, já sem vida.

Ao pronunciar o oficial, que continua preso preventivamente no Centro de Custódia do Iapen (destinado a servidores públicos), a magistrada decidiu que ele irá a júri popular pelo assassinato, ocorrido na manhã do dia 24 de fevereiro. Kleber, que estava na PM havia 19 anos, estava lotado na Assembleia Legislativa e estava levando o filho de quatro anos para a escola.

A viúva está no rol de testemunhas. Um dos irmãos do tenente, que é advogado, se habilitou para atuar no processo. A família do capitão mudou a defesa, que vinha sendo conduzida pelo criminalista amapaense Charlles Bordalo. Um advogado de outro estado foi contratado.

O depoimento de Jamille, que foi casada durante 22 anos com a vítima, foi comovente. Ela disse à juíza que naquela manhã estava indo para o trabalho e decidiu usar o mesmo trajeto do marido, que tinha saído de casa para levar o filho do casal à escola. Por um programa de rádio, ela soube que havia uma ocorrência com tiros mais adiante, no cruzamento da Avenida Cora de Carvalho com a Rua Odilardo Silva, no Centro de Macapá.

Ao chegar, ele viu o Ônix do marido parado, atingido por vários tiros. Imediatamente se aproximou do veículo e viu que Kleber estava no banco, de cabeça baixa, inerte. Logo em seguida, olhou para o banco de trás e não viu o filho de 4 anos. Uma testemunha já tinha retirado o menino e o entregou.

Jamille revelou que ouviu da criança: “meu pai não sobreviveu”.

No uniforme escolar do menino ela viu que havia gotas de sangue que espirraram quando um dos tiros acertou a cabeça do tenente. Na tentativa de tranquilizar o menino, Jamille alegou que era “Nescau”.

A viúva informou que voltou ao carro pela segunda vez para ver como estava o marido, mas percebeu que havia massa encefálica pelo banco.

Por um milagre, nenhum dos tiros acertou o filho, mas ele ficou com graves sequelas. A criança está sendo acompanhada por duas psicólogas e uma neuropsicóloga por apresentar irritabilidade, pesadelos e crises de ansiedade.

A defesa do capitão alega que ele agiu em legítima defesa, já que o tenente teria apontado a pistola para ele durante o emparelhamento dos veículos. Até agora, a justiça rejeitou todos os pedidos de liberdade provisória do capitão por entender que o temperamento dele oferece “risco à ordem pública”.

Ao pronunciar o oficial, a juíza também manteve a prisão preventiva dele por concluir que não existem fatos novos que justifiquem a liberdade. Ainda não existe data para o julgamento.