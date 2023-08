123 Milhas: No AP, Procon pede ressarcimento a consumidores com valores atualizados

Aeroporto de Macapá em dia normal de embarque. Instituto quer devolução em dinheiro, e não em crédito para serem usados na própria plataforma

Clientes da empresa 123 Milhas, no Amapá, também estão sendo informados pela agência sobre o cancelamento das passagens e pacotes. Num dos casos, o Procon já notificou a empresa.

O instituto pede informações sobre os motivos dos cancelamentos de passagens compradas com antecedência, e também dos pacotes promocionais.

Até a última sexta-feira (25), dois clientes tinham registrado queixa no Procon do Amapá. Num dos casos, o consumidor comprou duas passagens somente de ida para Manaus (AM) em novembro do ano passado. Recentemente, ele comprou as passagens de volta.

A viagem seria realizada no dia 4 de novembro de 2023. No entanto, no último dia 18 de agosto, ele foi informado pela 123 Milhas o cancelamento dos bilhetes da ida. A empresa enviou um e-mail se comprometendo a devolver o valor apenas em volcher, ou seja, em um crédito no mesmo valor de um ano atrás.

O Procon afirma que a empresa está ferindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e está pedindo o ressarcimento em dinheiro de acordo com o valor atual das passagens.

A 123 Milhas vem culpando o mercado pelos problemas, e tem oferecido créditos para serem usados na própria plataforma.

“Exigimos que eles esclareçam por que suspenderam os pacotes turísticos e emissão de passagens da linha promocional. A empresa deve justificar essa ação perante ao órgão até terça-feira”, pontuou o presidente do Procon, Matheus Pinto.

Para denúncias podem ser feitas pelo número 151.