1ª amapaense no CNMP, Ivana diz que buscará interação entre estados

A ex-procuradora geral de Justiça do Amapá ao lado do atual, Paulo Celso. Foto: Seles Nafes

Por SELES NAFES

A promotora e ex-procuradora geral de justiça do Amapá por quatro mandatos, Ivana Cei, falou nesta sexta-feira (4) sobre a indicação dela para ocupar um dos assentos no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A entidade fiscaliza, disciplina, define metas e a forma de atuação de promotores e procuradores em todo o país, a exemplo do CNJ no caso do Judiciário.

Ivana falou sobre o desafio de vencer quatro etapas após a indicação feita pelo MP do Amapá. A última fase foi a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde a indicação teve a relatoria do senador Lucas Barreto (PSD) e apoio dos senadores Davi Alcolumbre (UB) e Randolfe Rodrigues (sem partido).

Com 32 anos de carreira, Ivana Cei aguarda as portarias de nomeação do presidente da República. Ela deve assumir a vaga em janeiro do ano que vem, após o término dos mandatos dos atuais conselheiros.

Ivana explicou ao Portal SN que o conselho ainda definirá em que área ela atuará. A promotora já comandou a pasta do meio ambiente, por exemplo. Assista acima.