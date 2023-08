3ª Corrida Inclusiva de Santana abre vagas para pessoas com deficiência

Disputa é promovida pela Casa da Hospitalidade.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a intenção de fazer referência ao Dia de Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, a Casa da Hospitalidade, instituição que trabalha com o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social, abriu inscrições para 3ª edição da Corrida e Caminhada Inclusiva de Santana, município a 17 km de Macapá.

A prova de rua terá um percurso de 2 km e será realiza no residencial Acquaville Garoupa, no dia 23 de setembro. Atualmente, a entidade possui convênios com o governo estadual e prefeitura, no entanto, os recursos, que não foram divulgados, são insuficientes para a construção de um banheiro adaptado e outras despesas da instituição, alega a administração.

A inscrição está ao valor de R$ 40 e ficará aberta até serem preenchidas as 400 vagas. A prova também oferta vagas para pessoas com necessidades especiais, a R$ 20 a inscrição. Segundo a organização, mais que arrecadar recursos, a disputa tem o objetivo de fazer com que as pessoas com deficiência se sintam inseridas nessa prática de esporte.

“Esta será a terceira edição e não é somente pela necessidade de realizarmos melhorias na unidade, mas sobre tudo pela importância de incluir as pessoas numa disputa esportiva. As inscrições estão abertas e convidamos todos para essa bonita festa”, disse Lene Pacheco, coordenadora da Casa da Hospitalidade.

Os interessados em participar podem procurar a Casa da Hospitalidade na Avenida José de Anchieta, 360, Área Comercial. Para efetuar o pagamento, o participante deverá utilizar a chave pix: [email protected] ou através de transferência bancária no Banco do Brasil, Agência: 3346-4 / CC – 59031-2.