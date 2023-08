O Salmo 91 traz várias promessas e apenas uma condição

As promessas condicionais são aquelas que precisam de uma contrapartida de quem será o beneficiário, ou seja, ele também precisará fazer um gesto ou oferecer algo em troca. Num dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, Deus faz várias promessas condicionais que dependem de um único requisito: descansar à sombra do Altíssimo. Veja a análise deste capítulo e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!