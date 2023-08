Acusada de matar bancário com 37 facadas se apresenta

Ellen Paixão se apresentou na 14ª Seccional de Ananindeua, região Metropolitana de Belém

Por SELES NAFES

A amapaense acusada de matar o companheiro com 37 facadas no interior do Pará, se apresentou na tarde desta quinta-feira (24) à justiça do Pará. Ela estava com a prisão preventiva decretada desde a semana passada, e se apresentou na 14ª Seccional de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Ellen Caroline de Oliveira Paixão está acompanhada de dois advogados de Macapá, Heverton Rabelo e Nilson Oliveira. Neste momento da apresentação, eles informaram que ela não prestará depoimento.

“Ela não tem condições psicológicas de falar, por isso se reservará ao direito de ficar em silêncio”, adiantou Rabelo.

Ellen Paixão é acusada de matar Luiz Miranda, funcionário do Banpará, no último dia 10, na localidade de Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, no último dia 10. A polícia afirma que ele teria sido envenenado para não ter reação às facadas.

O casal viveu em Macapá, tinha se separado, mas havia reatado o romance há cerca de dois meses. Questionados pelo Portal SN sobre se ela nega ou assume a autoria do homicídio, os advogados não quiseram se pronunciar.

“Não neste momento. Depois iremos gradativamente divulgando as informações”, frisou Rabelo.

Após se apresentar na Seccional de Ananindeua, ela será encaminhada para exame de corpo de delito e no prazo de 24 horas deverá participar da audiência de custódia que decidirá se ela permanecerá presa.

Depois do exame de corpo de delito, Ellen Paixão ficará à disposição da justiça no Centro de Reabilitação Feminina (CRF), instituto que pertence ao sistema prisional do Pará.