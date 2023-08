Acusado de roubar ‘arsenal’ de família de colecionadores é preso

Assalto ocorreu em maio e foi registrado por câmeras de segurança; bandido de 22 anos estava com mandado de prisão aberto

Da Redação

A Polícia Civil do Amapá divulgou, na tarde desta quarta-feira (30), que prendeu um dos envolvidos no roubo de armas de uma residência localizada no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá, ocorrido em maio deste ano. Ele foi encontrado no Bairro do Pacoval.

O criminoso de 22 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava a prisão preventiva decretada pela justiça a pedido da polícia. Ele foi encontrado por investigadores do Núcleo de Capturas. O inquérito está a cargo do delegado Kleyson Fernandes, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Na madrugada de 18 de maio, uma residência na Vila .dos Oliveiras, nas Pedrinhas, foi alvo de bandidos que levaram pistolas, rifles e carabinas, além de munições e outros bens. O arsenal pertencia a uma família que tem registros de CACs (Colecionadores de Armas e Tiro Desportivo).

O assalto foi muito violento. Os moradores do imóvel foram rendidos e agredidos com coronhadas. Na fuga, eles tiveram apoio de um motorista num Ônix branco.

Dos quatro criminosos, um dos bandidos foi preso no dia do crime e os outros morreram em confrontos com a PM. Agora, apenas um continua foragido.