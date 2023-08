Adventistas comemoram 70 anos no AP sob nova liderança

Celebração de 3 dias inclui apresentações musicais e apresentação do novo pastor da Igreja Central de Macapá

Por SELES NAFES

Uma extensa programação está marcando os 70 anos da chegada dos primeiros adventistas do 7º dia ao Amapá, e o aniversário da Igreja Central de Macapá, no tradicional Bairro do Trem.

Os festejos de três dias começaram na última sexta-feira (11) e encerrarão neste domingo (13), com batismos, apresentações musicais e sermões.

Entre as atrações da programação estão o Quarteto Renovo, o Coral da Igreja Central, e apresentações do cantor e compositor Josué de Castro, que no sábado cantou no Culto Divino e à noite conduziu um recital.

O momento especial de celebração dos 70 anos trouxe de volta um dos pastores que ajudaram a ampliar o Evangelho por meio da Igreja Central de Macapá, que na época contava com apenas um distrito.

José Adegas, hoje com 65 anos, comandou a Central por mais de 3 anos, entre 1992 e meados de 1995.

Atualmente, o pastor está “jubilado” (aposentado), mas continua atuando no comando do Clube de Desbravadores de Santa Izabel (PA).

Neste fim de semana, ele reencontrou antigos amigos e companheiros de jornada, e destacou o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Amapá, que hoje possui 119 templos em todo o Estado, com mais de 11 mil membros.

“Uma emoção muito grande, porque hoje a gente volta e vê 12 distritos (regiões administrativas da igreja). Uma prova de que a igreja trabalhou com o desejo de ir para o céu”, resumiu.

Os 70 anos da Igreja Central de Macapá também marcam a troca de comando. Sai o pastor Mauro Paixão, que permaneceu por seis meses na Central, e chega o pastor Assis Alencar, transferido de Imperatriz (MA).

Nos últimos cinco anos, a Central foi conduzida pelo pastor Josué de Almeida, transferido para a Faculdade Adventista da Amazônia (Faama).

Alencar foi apresentado aos membros da Igreja Central, com a responsabilidade de continuar a ampliação do trabalho.

A programação deste domingo (13), encerrando os festejos, começará às 19h com apresentações de Josué de Castro, Coral da Igreja Central e do grupo Herdeiros do Rei, além de um vídeo especial e um coquetel.