Agricultores são ouvidos pelo Rurap em conferência que percorrerá o AP

Série de conferências começou por Vitória e Laranjal do Jari

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA, do Vale do Jari

Pelo menos 30 técnicos do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento rural do Amapá Rural estão no Vale do Jari, região que compreende os municípios de Laranjal e Vitória do Jari, a 300 km de Macapá. Eles realizam a 1ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Objetivo é ouvir os agricultores e extrativistas, seus anseios e expectativas em torno de política de assistência técnica para formatar um plano de Estado para atender o homem do campo.

Os agricultores pediram mais compromisso com a assistência, financiamentos para produção, e manifestaram preocupação com a regularização fundiária.

“É sempre bom nós, os agricultores, sermos ouvidos. E a partir de nossas ideias e sugestões o governo poderá compreender melhor nossos problemas, e através disso transformar em benefício para nós”, avalia o agricultor Mário Teixeira.

A conferência aconteceu primeiro em Vitória do Jari e hoje (5) prossegue em Laranjal do Jari. Em Vitória, aproximadamente 200 agricultores participaram do evento.

Para o presidente do Rurap, Dorival dos Santos, é uma boa oportunidade de ouvir os agricultores e dar essa resposta através de políticas públicas.

A conferência também vai acontecer em todos os municípios do Amapá.