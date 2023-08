Amapaense é a Top 1 do Brasil no Taekwondo infantil

Amapá já conquista duas medalhas. Competição encerra no domingo (20)

Por IAGO FONSECA

Sob gritos em comemoração pelo seu nome, Geovanna Igreja, de 10 anos, correu e abraçou o pai após conquistar o ouro, na quinta-feira (17), na categoria 30 kg infantil de Taekwondo, em Fortaleza, no Ceará. A campeã amapaense é a mais nova Top 1 do Brasil em sua modalidade.

A atleta venceu 3 lutas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Ela se prepara no esporte há 8 anos com uma rotina puxada de treinos. Abriu mão de muitas diversões, costumeiras de sua idade, para seguir os passos do pai, o ex-campeão Bruno Igreja.

“Queria agradecer a todos que me apoiaram e torceram por mim. Estou muito feliz pela minha conquista, a minha primeira medalha de ouro no meu primeiro campeonato brasileiro”, declarou Geovanna nas redes sociais.

Segundo o pai, treinador olímpico juvenil, ela começou dar seu primeiro chutes no tatame com pouco mais de 1 ano e iniciou os treinos oficiais aos 2 anos e meio.

Para o Portal SN, Bruno compartilhou sua emoção com a vitória da filha.

“Foi um momento incrível na minha vida pessoal e profissional, pois meu sonho sempre foi ser pai e ver hoje minha filha fazendo o que eu mais amo, que é lutar taekwondo, é algo magnífico”, celebrou Bruno.

Além do ouro de Geovanna, Evelyn do Vale conquistou a medalha bronze na categoria 68 kg juvenil. O campeonato iniciou na quinta-feira (17) e encerra no domingo (20).

A Delegação Amapaense de Taekwondo conta com 15 atletas na competição, divididos em categorias de peso, entre as faixas coloridas e pretas.

A competição é parte do calendário da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), com as categorias Infantil, Cadete, Juvenil, Sub21, Adulto e Master.