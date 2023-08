Apagão atinge Amapá e outros estados

Blecaute iniciou por volta das 8h30. Equatorial confirmou que problema afeta Sistema Interligado Nacional

Por IAGO FONSECA

O Amapá foi afetado por um apagão junto com pelo menos 10 estados, no início da manhã desta terça-feira (15). Segundo a CEA Equatorial, a pane afeta o sistema o Sistema Interligado Nacional.

Nas redes sociais, há relatos de falta de energia no Distrito Federal e estados como Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba.

O Portal SN entrou em contato com a comunicação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), mas ainda não teve retorno.

A Equatorial também não soube informar qual o motivo do apagão, que também está afetando a internet e outros serviços.

Por volta das 9h20, a empresa soltou um comunicado afirmando que o “Esquema Regional de Alívio de Carga” entrou em operação desligando o sistema.

“(Alívio de Carga) consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema. Em todos os estados em que há concessão do Grupo (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul), a normalização já foi iniciada. O Grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases nos estados”