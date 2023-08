Apagão provoca nova corrida aos postos

O blecaute também lotou as paradas de ônibus graças ao cancelamento das aulas

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A corrida para os postos de combustíveis em Macapá foi retomada após o apagão que afetou o Amapá, o Distrito Federal e pelo outros menos 10 estados, na manhã desta terça-feira (15). As filas, que já dobram quarteirões, foram identificadas em postos do centro e zona norte.

A busca pelo combustível ocorre exatamente 10 dias após o fim da crise que afetou a capital por mais de uma semana, motivada por uma fake news nas redes sociais. O receio pela demora no retorno da energia e pela falta de gasolina motivou a ida em massa da população aos postos.

“Estou aqui pela falta de energia, não tem previsão para voltar e eu abasteci pouco. De repente chega ou não, a gente nunca sabe”, relatou uma motorista que aguardava em uma fila de aproximadamente 300 metros.

Além das filas, o trânsito na capital também foi afetado. Sem o auxílio dos semáforos, os veículos disputam a preferência nos cruzamentos das vias de grande movimento.

Pontos de ônibus também ficaram cheios após as escolas públicas e particulares liberaram os estudantes mais cedo.

Segundo o Grupo Equatorial, o problema afeta o Sistema Interligado Nacional devido a um “Esquema Regional de Alívio de Carga”, que desligou o sistema para evitar que se perca carga.

Em comunicado, o Operador do Sistema Nacional (ONS) informou que a ocorrência interrompeu uma carga de 16 mil MW que afetou estados das Regiões Norte, Nordeste e alguns estados do sudeste. Segundo o operador, já foram recompostos 6 mil MW de carga e a energia deve se estabilizar em algumas horas. As causas ainda estão sendo apuradas.