Após acordar do coma, morre modelo vítima de acidente

Ela estava internada no Hospital das Clínicas Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá, desde o dia 19 de fevereiro.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Faleceu na noite desta terça-feira (1º) a amapaense, modelo, bailarina e profissional da área da Comunicação, Milena Dantas. Ela estava internada no Hospital das Clínicas Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá, desde o dia 19 de fevereiro, após sofrer um acidente de carro na Rodovia Duca Serra.

Segundo a prima de Milena, Rafaela Dantas, o acidente aconteceu quando a modelo e mais 3 pessoas voltavam de uma programação de carnaval no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Milena estava no banco de trás e foi ‘cuspida’ quando o carro, uma picape L200, capotou. A vítima bateu fortemente a cabeça na capotagem.

“Com isso, Milena ficou em coma por três meses e, quando saiu dessa situação, ficou em estado vegetativo, mexendo apenas os olhos e mãos e lagrimava constantemente. Acho que ela tentava entender o que tava acontecendo, mas ela sabia que a família estava cuidando dela, principalmente quando a gente falava da filha. Ela reagia e ficava agitada”, afirmou Rafaela.

Segundo Rafaela Dantas, além de desolada, a família está revoltada com a situação. Ela conta que o acidente foi causado por embriaguez ao volante e que o motorista do veículo, Maurício Silva, além de alcoolizado, dormiu enquanto dirigia.

“Ele confessou no local ter ingerido bebida alcoólica. Na ocasião, ele foi preso, mas foi solto na audiência de custódia e hoje vive a vida dele normalmente. E nós estamos sofrendo, aqui. No começo, ele ajudava a pagar um neurologista, mas depois ele disse que não tinha condições de arcar com os custos e daí sumiu. O sentimento que fica é de revolta e pedimos justiça, que ele responda pelo que ele fez, por ter dirigido embriagado, pois ele assumiu o risco”, desabafou.

Dos ocupantes do veículo, apenas Milena sofreu traumas graves e os demais, dois homens e uma mulher, apenas ferimentos leves. Milena Dantas deixou dois filhos, um rapaz de 17 anos e uma menina de 3 anos.

A modelo está sendo velada em uma capela localizada na Rua Jovino Dinoá, esquina com avenida Coaracy Nunes. O sepultamento vai ocorrer às 17h no Cemitério São José, localizado no Buritizal.