Após chegar de mãos dadas com mulher em área do tráfico, jovem é morto a tiros

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Filipe Vieira Flexa, de 22 anos, foi assassinado a tiros por dois homens durante uma emboscada ocorrida na noite desta segunda-feira (31), em Santana, a 17 km de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 21h, na Travessa Tocantinópolis, no bairro dos Remédios I, região periférica onde há pontos de domínio do tráfico de drogas.

Testemunhas disseram ter visto a vítima no local, de mãos dadas com uma mulher, momento em que foi atacada pelos atiradores.

O delegado Carlos Mazurek, plantonista do Ciosp Santana, apurou que Filipe Vieira havia chegado em uma picape modelo Fiat Toro, de cor preta, acompanhado de uma mulher e dois homens, apontados como executores do crime.

“Desse carro, além da vítima, desceram três pessoas, uma mulher e dois homens, eles estavam numa subida, desceram até a base dessa subida e atiraram na vítima. Os dois que acompanhavam a vítima fugiram e a moça que acompanhava voltou para essa Toro e fugiu”, relatou o delegado.

Os dois atiradores correram rumo a uma área de pontes e desapareceram. Já a mulher, na correria, deixou as sandálias que usava para trás e fugiu na picape que estava estacionada nas proximidades do local do crime.

“As evidências apontam para uma execução já planejada, uma emboscada”, reforçou Mazurek.

O 4º Batalhão informou que a vítima era natural de Mazagão – cidade a 32 km de Macapá – e já tinha sido presa por tráfico de drogas. Nenhum dos assassinos foi preso e nem reconhecido.