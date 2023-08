Após perder casa em incêndio, mãe de 7 filhos tenta recomeçar

Maria Betânia não conseguiu emprego em Macapá e está morando de favor, no Curiaú.

Por CAROLINA MACHADO

Após perder tudo em um incêndio, ocorrido em dezembro de 2022, no município de Breves (PA), sua cidade natal, a ribeirinha Maria Betânia dos Santos, de 53 anos, veio a Macapá para buscar ajuda e recomeçar a sua vida. Mas, o que já não estava bom ficou pior.

Mãe de 7 filhos, não conseguiu emprego na capital amapaense e agora pensa em voltar para Breves para tentar um novo recomeço.

Ela relatou ao Portal SN.com que, atualmente, vive de favor na casa de uma amiga, no Curiaú, na zona norte de Macapá, e que está em desespero por não ter mais a casa e nem de onde tirar o sustento.

No interior do Pará, ela possuía em sua residência uma amassadeira de açaí, que também foi consumida pelo fogo. Era o seu ‘ganha pão’, era como sustentava os filhos.

“Agora não sei o que fazer. Perdi a minha casa com tudo dentro e não tenho nem como conseguir comprar tudo de novo, pois minha fonte de renda também se foi por conta do incêndio. Tenho filhos para sustentar e já entrei em uma situação de desespero”, desabafou.

Dona Maria Betânia contou que logo que veio a Macapá, chegou a dormir em um colchão no quintal, por ser muito pequena a casa onde ela teve que ficar.

“Não está sendo fácil. Já pensei até em desistir de viver, mas penso nos meus filhos, pois sou separada há oito anos e eles dependem de mim”.

Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela afirma ter muita fé em Deus e que conta com a solidariedade das pessoas para comprar uma nova máquina batedeira de açaí e retornar para a sua casa.

“Preciso muito disso. Se as pessoas não puderem me ajudar com móveis, peço que me ajude a adquirir a máquina pra eu fazer o açaí e vender. Assim, vou poder fazer tudo de novo a minha casa”.

Quem puder ajudá-la a adquirir o maquinário e a custear o seu retorno para Breves, pode mandar um pix ou entrar em contatado com ela através do número (91) 98600-6671.