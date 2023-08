Após queda de helicóptero, ocupantes conseguem fazer contato

Equipes do GTA e da Aeronáutica estão organizando uma operação de resgate

Por SELES NAFES

Todos os tripulantes do helicóptero do Distrito Sanitário Indígena (Dsei), que estava desaparecido há 3 dias na floresta amazônica, estão vivos. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (19) pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), que está organizando agora uma operação para buscar os ocupantes da aeronave.

A queda do helicóptero foi confirmada, mas todos sobreviveram sem ferimentos graves.

“Eles conseguiram consertar o rádio e passar uma mensagem informando onde eles estão”, explicou o capitão Muller Bryan, subcomandante do GTA.

A aeronave modelo Colibri caiu numa área de floresta entre os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Ainda não foi possível apurar o motivo da queda.

Uma equipe do GTA que sobrevoava nas coordenadas indicadas pelos sobreviventes conseguiu avistar uma clareira aberta pelos ocupantes, que fizeram fogo e fumaça para aumentar a possibilidade de visualização para equipes de resgate.

O governador do Amapá, Clécio Luís, está no hangar do governo de onde ele iria decolar para uma agenda, mas decidiu acompanhar as equipes da Aeronáutica e GTA que estão organizando a operação de resgate dos ocupantes da aeronave.

Estavam a bordo um engenheiro da Funai, um mecânico e o piloto. Eles deveriam ter pousado em Macapá às 14h da última quarta-feira (16).

A última atualização é de que um helicóptero da FAB está partindo de Macapá para buscar os sobreviventes.