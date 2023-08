Veja a análise do Salmo 97; não podemos ter tudo

Compartilhamentos

Ao longo do dia fazemos várias escolhas, das menores às mais importantes. Ao longo da vida, algumas decisões podem mudar nossos destinos para sempre. Às vezes, para segurar uma oportunidade, precisamos abrir mão de outra. O princípio das escolhas e consequências são a base do Salmo 97. Veja a análise e tenha uma ótima sexta-feira (11) com o nosso Senhor Jesus! Abaixo, acompanhe o debate sobre o capítulo 4 do livro de Efésios.