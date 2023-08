A nossa vida é cheia de montanhas. Veja a análise do Salmo 108

Oficialmente, o lugar mais alto da terra é o Monte Everest, com quase 9 km de altura acima do nível do mar. Mas tudo o que medimos precisa de uma referência. No Salmo 108 encontramos Davi falando da vitória sobre seus inimigos por meio do Poder de Deus. Todos nós precisamos encarar as montanhas da vida. Veja a meditação bíblica desta terça-feira (22) e tenha um ótimo dia. Converse com Jesus!