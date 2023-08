Assaltante ataca vítima na rua com terçado

Vítima ficou ferida; caso ocorreu no município de Tartarugalzinho

Da Redação

Um assaltante decidiu usar um terçado para atacar a vítima durante um roubo numa rua da cidade de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá. O criminoso foi preso por policiais civis.

O caso ocorreu na noite de sábado (12), mas foi divulgado pela Polícia Civil do Amapá somente nesta segunda-feira (14). De acordo com o inquérito, o criminoso de 22 anos armado com o terçado surpreendeu a vítima e exigiu que lhe entregasse o celular.

Diante da recusa, o assaltante passou a golpear a vítima que teve ferimentos nas costas, pescoço e antebraço.

Testemunhas e parentes da vítima decidiram ir até a casa do assaltante, mas foram recebidos com mais ameaçadas.

“De imediato, a equipe de policiais civis mobilizou-se em busca do suspeito, conseguindo detê-lo enquanto ainda estava em posse da arma utilizada no crime. Após ser conduzido à delegacia, o acusado foi autuado por tentativa de latrocínio e ameaça”, explicou o delegado Stephano Dagher.

Na audiência de custódia, o assaltante teve a prisão flagrante convertida em preventiva, a pedido da polícia. O criminoso foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).