Assaltantes levam celulares avaliados em R$ 30 mil

Um deles se passou por cliente para distrair funcionários.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Clientes e funcionários de uma loja de celulares, localizada no bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá, foram surpreendidos por dois assaltantes, na tarde desta terça-feira (15). Os assaltantes agiram com violência e, após alguns minutos, levaram mais de 20 aparelhos, avaliados em mais de R$ 30 mil.

O circuito de câmeras registrou parte da ação dos criminosos. Primeiro entra no estabelecimento um dos envolvidos carregando uma mochila, que seria usada para colocar os aparelhos a serem roubados.

De camisa branca, calça e boné, ele se passou por cliente para distrair atendentes e não levantar suspeitas. Após alguns minutos, o segundo criminoso entrou, já com uma arma em punho, e anunciou o assalto.

As vítimas foram levadas para os fundos da loja pelo criminoso armado, enquanto os aparelhos de celular que estavam em exposição em um dos balcões foram recolhidos pelo outro. A ação, registrada por câmeras da loja, é rápida e durou menos de cinco minutos.

“Agiram com violência, puxando forte e bateram em um dos nossos funcionários. Estavam armados e ainda estamos contabilizando os prejuízos. O certo é que foram muito aparelhos, inclusive alguns que estavam guardados nos fundos da loja”, disse a proprietária que preferiu não ter o nome divulgado.

Além dos celulares da loja, os criminosos também tomaram anéis e cordões de clientes. Segundo informações de testemunhas, logo após a ação criminosa, os dois assaltantes correram para uma via próxima a uma farmácia onde já havia um carro esperando.

Os proprietários da loja registraram boletim de ocorrência. A partir de agora, a Polícia Civil irá investigar o caso.