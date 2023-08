Assaltantes morrem em tiroteio com o Bope no Macapaba

Conflitos ocorreram no habitacional na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes procurados pela Justiça do Amapá morreram em tiroteio com o Bope, na noite desta quarta-feira (30), no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Segundo a polícia, Marcos Davi Moraes da Silva, o Davizinho, de 20 anos, e Bruno Vieira de Souza, de 27 anos, conhecido como ‘Me Rouba’, eram violentos e contumazes na prática de crimes patrimoniais.

A dupla era apontada como autora de um roubo ocorrido recentemente, quando o alvo foi um motorista de aplicativo, atraído para uma corrida na região do Miracema, onde o trabalhador foi rendido e colocado amarrado dentro do porta-malas do seu carro, enquanto os bandidos utilizavam o veículo para cometer assaltos na cidade, de acordo com a polícia.

O major Wilkysson relatou que há suspeitas de que Davizinho e ‘Me Rouba’ estariam envolvidos no latrocínio do professor de capoeira, Claudomiro Vilhena, de 51 anos, assassinado com um tiro na cabeça, no mês de maio deste ano, durante um roubo à residência da vítima.

Os confrontos entre a dupla e os policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) ocorreu por volta de 21h, após denúncia indicando que eles estariam nos arredores do habitacional, armados e ameaçando moradores da região.

Na chegada ao local indicado, na Rua 6, quadra 13, bloco 4, os militares disseram ter avistado dois homens em atitude suspeita, que desobedeceram às ordens de abordagem, passando a correr e a atirar em direção à patrulha. No revide, Davizinho acabou atingido.

Após a perícia e a remoção do corpo, ‘Me Rouba’, o outro foragido da Justiça, foi localizado em um apartamento do habitacional, nas proximidades do local do confronto. Segundo a polícia, ele também disparou contra os militares e foi baleado. Os óbitos foram confirmados pelo Samu.