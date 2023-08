Ataque deixa 2 mortos e 1 ferido

Crime ocorreu no bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ataque a tiros deixou dois mortos e um ferido na noite desta sexta-feira (18), numa área periférica do bairro Infraero I, na zona norte de Macapá. O tiroteio ocorreu por volta de 21h, na Rua Maria Neuza do Carmo.

A suspeita da polícia é de que a ordem para o cometimento das execuções tenha partido do crime organizado, já que um dos alvos era integrante de uma facção.

A falta de informações dificultou os trabalhos da PM do Amapá, que até a manhã de hoje (19), não havia efetuado prisões e nem identificado os autores dos disparos.

Populares apenas relataram ter ouvido sons de tiros e visto um carro branco, modelo Onix, sem placas e com películas escuras, rondando a região.

Na sequência, os três homens encontrados caídos foram socorridos, mas apenas Arlindo campos Guedes, de 56 anos, sem antecedentes criminais, sobreviveu e segue hospitalizado.

O óbito do ex-detento do Iapen, Wagner de Almeida Cardoso, o ‘Mochila’, de 39 anos, foi confirmado no HE. Ele tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Já Maurício Guedes de Melo, de idade não informada, foi socorrido por populares e chegou já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Novo Horizonte. O nome dele, segundo a polícia, não constava no sistema do Iapen.

O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios.