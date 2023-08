Bandido usa companheira como escudo antes de se entregar

Rubenilson Fonseca exigiu colete e a imprensa para libertar a companheira. Crise numa casa alugada pelo casal

Por OLHO DE BOTO

Por volta das 15h30 deste sábado (26), o homem que mantinha uma mulher refém numa residência no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá, se entregou à Polícia Militar. Trata-se de um acusado de homicídio na Guiana Francesa, segundo as primeiras informações, e que também seria pistoleiro de uma facção criminosa que atua no Amapá.

O acusado foi identificado como Rubenilson Nobre Pinto, de 27 anos. A crise com a refém começou por volta das 9h30, quando policiais do 1º Batalhão foram até o local para checar a denúncia de que quatro criminosos da Baixada do Ambrósio, município de Santana, estariam no imóvel armados.

Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, mas não houve feridos. A equipe recuou, isolou o local e chamou reforços.

Durante 6 horas de negociações com especialistas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), ficou claro que havia apenas um criminoso dentro do imóvel, que fica numa área de pontes das Pedrinhas. O bandido exigiu a presença da imprensa para se render.

Ele recebeu um colete à prova de balas e deixou a residência mantendo a moradora como escudo e sob a mira de uma arma. Mais tarde, o Bope revelou que ele teria um relacionamento amoroso com a jovem.

“Essa casa é alugada. Eles (casal) alugaram. Ele é faccionado. A informação que chegou pra gente é que ele é matador de uma facção”, explicou o tenente-coronel Tarike, comandante do Bope.

Além do suposto homicídio de um desafeto na Guiana Francesa, ainda de acordo com informações da polícia, Rubenilson responde por roubos e tráfico de drogas em Macapá, Porto Grande e Oiapoque.

A PM afirma que ele é o mesmo que, na semana passada, teria feito uma live no Facebook durante uma crise parecida com reféns, na 12ª Avenida dos Congós. Neste episódio, no entanto, ele conseguiu fugir do cerco policial.