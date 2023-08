Bebê com microcefalia e paralisia cerebral precisa de oxigênio 24h

A família de Caetano iniciou a campanha de arrecadação para adquirir equipamentos de oxigênio e fisioterapia respiratória.

Por IAGO FONSECA

Melhorar a qualidade de vida do pequeno Caetano Raoni, de 2 anos, motivou a família a iniciar uma rifa beneficente para arrecadar recursos. Raoni nasceu com microcefalia, paralisia cerebral, atraso no neurodesenvolvimento e epilepsia.

Os recursos serão utilizados para a aquisição de concentrador de oxigênio usado e uma cadeira de banho. A mãe, Camila Maciel, e o bebê saíram de Macapá para Curitiba há 1 ano, em busca de tratamento.

A família de Caetano iniciou a campanha no mês agosto pelo custo elevado dos aluguéis dos equipamentos de oxigênio e fisioterapia respiratória. O bebê necessita de suporte de oxigênio 24h e cuidados diferenciados para alimentação e banho.

Como toda criança de sua idade, Caetano adora passeios ao ar livre, desenhos animados como Mônica Toy, Meu AmigãoZão e muita música. Camila conta que durante passeios, ele passa horas observando as árvores.

“Caetano é uma criança muito doce e feliz. Tem sempre um sorriso aleatório que chega a ser desconcertante de tão lindo. Também é desconfiado, talvez pelo fato de ter ficado internado algumas vezes, mas quando gosta de alguém essa pessoa ganha sorrisos lindos e doces”, revela Camila.

Os diagnósticos de Caetano foram fechados pouco depois de seu nascimento, após ficar internado por 30 dias entre UTI e berçário. Com 1 ano, por possuir disfagia (dificuldade de engolir), fez sua primeira cirurgia de gastrotomia, para colocação de sonda alimentar. Realizou também procedimento para correção de refluxo gástrico grave. Em outubro de 2022 foi internado por pneumonia, que se agravou. Desde então faz uso de oxigênio contínuo.

A rifa oferece 10 prêmios e custa R$ 5. Os valores arrecadados serão utilizados para aquisição de um concentrador de oxigênio portátil usado, que custa em média R$ 8,5 mil e uma cadeira de banho para crianças com deficiência, no valor de R$ 2 mil.

Caetano utiliza um concentrador de oxigênio domiciliar, que é maior e mais pesado. O equipamento separa, armazena e filtra as moléculas de oxigênio do ar ambiente e os concentram em ar comprimido. Depois, enviam esse ar para o paciente.

Para Camila, o concentrador de oxigênio portátil vai possibilitar que Caetano possa retomar as terapias em uma clínica especializada, por ser um equipamento móvel. Atualmente, a família aluga um cilindro de oxigênio por R$ 150 mensal e mais as recargas por R$ 90. Cada recarga dura cerca de 3 a 5h, segundo a mãe. Em um dia, só em recargas de oxigênio, a família pode ter até R$ 450 como despesa médica.

“Alugamos todos os equipamentos que Caetano precisa. Mantemos insumos como gaze, soro fisiológico, sondas de aspiração nasal, aparelhos de aspiração, curativos especiais e consultas”, conta a mãe.

Além dos materiais hospitalares, Caetano também precisa de enfermeira para acompanhamento da sonda de gastrostomia e fisioterapeuta respiratória domiciliar.

Mãe e filho moram em Curitiba há pouco mais de um ano, por não encontrarem suporte adequado para Caetano no Amapá. Algumas demandas de alto custo como alimentação e remédios são atendidas pelo SUS. Caetano só pode se alimentar de fórmula infantil, conforme Camila, que trabalha na modalidade de teletrabalho.

Por ser uma criança com deficiência física, utiliza parapodium (cadeira que possibilita que ele fique “em pé”) e cadeiras de rodas adquiridas com ajuda da família. Já a cadeira de banho, essencial para a segurança do bebê, ainda não pôde ser adquirida.

Para comprar a rifa, a família pede que seja enviado uma transferência pix, no valor da quantidade, e encaminhar o comprovante para o número da avó de Caetano, Socorro Rocha (96 99123-1341). A chave pix é 41599705249 (Maria Maridalva Coutinho).

O sorteio será às 18h de 5 de setembro, na Rua São Paulo, no bairro Pacoval em Macapá. Os prêmios são um kit de perfume, panela de pressão, 3 pixs de R$ 100, um ventilador, jogo de toalhas de banho, jogo de lençol de casal e 2 prêmios-surpresa.