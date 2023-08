Cabeleireiro que agrediu menor com terçado se apresenta

Ronyvaldo Viegas, de 45 anos, foi recebido pela delegada Luiza Maia, mas foi encaminhado para a Delegacia da Infância

Por OLHO DE BOTO

O homem que agrediu uma adolescente com um terçado no último fim de semana, na cidade de Santana (17 km de Macapá), se apresentou à polícia no início da tarde desta terça-feira (22), e foi encaminhado para a Delegacia da Infância, que assumiu o caso. O acusado se apresentou à delegacia Luiza Maia, que iniciou as investigações.

A identidade dele não foi revelada, mas ontem o Portal SN apurou que se trata do cabeleireiro Ronyvaldo Dias Viega, de 45 anos, que também atua como DJ. A agressão, filmada por um morador, ocorreu na manhã de domingo (20).

De acordo com as primeiras informações apuradas pela delegada, ele teria oferecido R$ 300 para ter relações sem camisinha com a menor, que teria aceitado.

O ato teria sido praticado dentro do veículo. Na hora do pagamento, no entanto, ele teria se negado a repassar o dinheiro e houve discussão. As imagens mostram ele batendo com o lado da lâmina no braço da vítima, que sai correndo. A agressão, conhecida como “pranchada”, provocou um ferimento.

A equipe da delegada Luiza Maia já tinha ido duas vezes ao endereço dele, mas não teve sucesso. O veículo, um Ford Ka branco, está registrado no nome da esposa dele.

Hoje, por volta das 12h30, ele se apresentou na Coordenação do Ciosp em Santana, e foi logo encaminhado para a Delegacia da Infância. Por enquanto, não há mandado de prisão. Ronyvaldo deve ser liberado após prestar depoimento.

A defesa disse que só irá se pronunciar publicamente sobre o assunto no “momento oportuno”.