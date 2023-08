Calor no apagão faz macapaenses correrem pro Rio Amazonas

Na orla do Perpétuo Socorro foi possível ver pessoas que foram ao local para se refrescar.

Por CAROLINA MACHADO

Durante o apagão de energia elétrica que deixou o Amapá e outros estados por várias horas nesta terça-feira (15), parte da população procurou o Rio Amazonas para fugir do calor escaldante de 34°C.

Na orla do Perpétuo Socorro foi possível ver pessoas que foram ao local para se refrescar. Dentre eles, estava o estudante Diego Soares, de 17 anos. Ele mora nas proximidades da praia e quando soube que a energia elétrica não seria reestabelecida tão cedo tratou de cair no rio.

“Estava muito quente lá em casa e sem energia elétrica, então, resolvi tirar o lado bom da situação e por isso vim com a minha família e meus amigos pra cá”, relatou.

Por conta da oscilação de energia, Diego se sente receoso de o problema se estender nos próximos dias. O estudante relembrou do período do apagão que o estado passou em novembro de 2020, quando também esteve no local.

“Não sei se esse problema vai persistir amanhã. Mas se continuar, estaremos aqui de novo”, brincou. Já tive que vir a esse mesmo local na época do apagão de 2020. Não tem como não se lembrar. Mas de alguma forma, a gente tira o lado bom pra poder estar junto da família”.

Durante o período da tarde, em muitos bairros de Macapá, foram registradas quedas sequenciais de tensão na rede de distribuição.

Sobre isso, a CEA Equatorial informou que a recomposição de carga no sistema elétrico ocorre de forma gradativa e que a normalização do fornecimento de energia se dá por etapas, por isto, podem ocorrer intermitências durante o processo de manobras devido à complexidade das ações.

Em nota, a distribuidora ressaltou que “as equipes técnicas da empresa trabalharam, sem medir esforços, após interrupção geral em diversas regiões do Brasil, confirmada pelo Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS) e que às 16h15 a energia elétrica foi normalizada em sua totalidade nos 15 municípios atingidos”.