Campanha ‘Que tipo de homem você é?’ enfrenta o feminicídio no Amapá

Durante o mês de agosto, campanha incentiva a sociedade a agir para proteger e acolher vítimas de violência.

Por CAROLINA MACHADO

Durante o mês de agosto acontece, em todo o estado do Amapá, a campanha ‘Que tipo de homem você é? Que agride ou que acolhe?’.

A ação acontece no mês em que ocorre o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Amapá, dia 12 de agosto, e a criação da Lei Maria da Penha, dia 7 de agosto.

Um dos objetivos da campanha é provocar uma reflexão de como a sociedade se comporta diante da violência contra as mulheres e incentivar as pessoas a agirem para proteger e acolher as vítimas de violência.

“É muito importante que todos se conscientizem sobre a violência contra a mulher e acolham essas vítimas, que numa situação dessas se encontram fragilizadas”, afirmou a secretária de Políticas par as Mulheres, Adriana Ramos.

Ao longo do mês, serão realizadas do Oiapoque ao Jari ações voltadas ao Agosto Lilás. Embora o nome da campanha destaque o papel do homem diante de uma mulher que sofre violência, programação inclui cursos sobre stalking, palestras e blitze educativas que abrangem todos os sexos.

“Tudo isso será feito com a divulgação no rádio, TV, redes sociais em outdoors mensagens que orientam as mulheres sobre as formas de denunciar as agressões, como ligações para a central de atendimento 180 e buscar a rede de acolhimento”, explicou a secretária.

Programação Agosto Lilás:

Oficina para jovens LBTQIA+

Dia 14/08

Das 14h às 18h

Local: Auditório da SEPM

15/08 – Programa Mulheridades

De 11h às 12h

Pela Rádio Difusora

Adesivaço SEPM

8h às 12h

SEPM

Workshop – Masculinidades e Stalking

Dia 17/08

Das 08h às 12h

Local: Auditório da SEPM