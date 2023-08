Caps: Sesa anuncia ampliação de imóvel alugado e construção de sede própria

Acordo com proprietário da sede atual prevê ampliação do imóvel após regularização dos alugueis

Por SELES NAFES

Após 12 anos sem o pagamento de aluguel da sede atual, o Caps Álcool e Drogas terá finalmente um prédio definitivo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa), após reportagem do Portal SN que mostrou as dificuldades do imóvel onde o centro funciona atualmente.

A Sesa informou que já existe um acordo com o proprietário do imóvel para a melhoria e ampliação dos espaços, e que solicitou dele os documentos necessários para a atualização dos alugueis.

“Assim que fecharmos o contrato vai haver a ampliação do espaço atual. Ele (proprietário) só está aguardando a formalização. Os advogados dele informaram que estão com a documentação e levarão à Sesa que dará os encaminhamentos para os trâmites finais”, explicou ao SN o coordenador de Saúde Mental do Estado, André Romero.

Mais cedo, a Sesa tinha informado que a Sead repassou ao Caps o prédio onde funcionava a Junta Médica do Estado, na Rua Leopoldo Machado, no Bairro Jesus de Nazaré.

O coordenador de Saúde Mental explicou que o Ministério da Saúde já recebeu o projeto de engenharia e arquitetura da nova sede, e que aguarda a aprovação para a liberação de recursos.

A previsão é de construir a nova sede a partir do ano que vem.

O Centro de Atenção Psicossocial para dependentes de álcool e drogas atende quase 500 pacientes e possui 45 profissionais entre psiquiatras, psicólogos, médicos, terapeutas e outros profissionais.

Apesar da importância social do Caps, o atendimento ocorre num imóvel pequeno no Centro de Macapá. São poucas salas e mobília para atender os pacientes. O refeitório fica no quintal e numa mesa para seis pessoas. Não há espaços para atividades físicas ou cursos de qualificação profissional, além de terapias.