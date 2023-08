Carnaguari inicia hoje; veja lista de shows até domingo

O tradicional evento turístico é realizado na orla do município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Começa hoje (4), e vai até domingo (6), o tradicional Carnaguari, evento turístico realizado anualmente na orla do município de Ferreira Gomes, localizado a 140 km de Macapá.

O evento vai contar com a apresentação de bandas regionais e do cantor Psirico, que vem de Salvador (BA).

Além disso, a programação inclui o concurso que vai eleger a musa, o mister e a rainha do Carnaguari 2023. O evento é coordenado pela Prefeitura de Ferreira Gomes, em parceria com o Governo do Estado do Amapá.

De acordo com o secretário de Cultura de Ferreira Gomes, Ramon Leal, a expectativa é atrair mais de 100 mil pessoas nos três dias de evento. Somente no sábado, o município espera receber aproximadamente 60 mil pessoas por conta da apresentação nacional do cantor Psirico.

Segundo o secretário, o Carnaguari é o maior carnaval fora de época do Amapá e que, para Ferreira Gomes, representa movimentação econômica e visibilidade para os produtores locais.

“Recebemos muitos turistas e nossos artesãos vendem bem suas obras. Então, este é um momento de alavancar a cidade com a movimentação. Por isso convidamos todos para vir curtir essa festa linda que começa hoje e segue até domingo”, afirmou Ramon Leal.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) viabilizou a estrutura da festa e mais 17 atrações musicais para se apresentarem no evento.

“A festa começa hoje e esse trabalho é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Ferreira Gomes. Então seguimos juntos para garantir não só o lazer, mas uma movimentação econômica muito importante para o município”, declarou a secretária Clícia Di Miceli.

Segurança pública

Também estão envolvidos no Carnaguari a Polícia Militar do Amapá, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Detran. Segundo a secretária, a Polícia Militar estará com efetivo de 240 homens e 19 viaturas para a garantia da segurança.

O Corpo de Bombeiros contará com o efetivo de 30 militares e a Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes vai estar funcionando 24h para atender a população. Além disso, nos três dias haverão atividades educativas por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT) e a fiscalização repressiva, com barreiras da Operação Lei Seca nos arredores e dentro do município.

A Polícia Rodoviária Federal também vai reforçar a fiscalização nas rodovias no período do Carnaguari.

Programação

Sexta-feira, 4:

19h – Tambores Tucujus;

20h – Banda Negro de Nós;

21h30 – Grupo Nosso Skema;

23h – Dani Li;

0h – Renan Sanches;

03h – Rogério e Cia.

Sábado, 5:

14h – Dj Diabão;

15h – Eliane Freitas;

17h – Smith Gomez;

18h30 – Gata Safada;

20h – Kinzinho;

21h30 – Quarteto Casa Nova;

23h – Desfile;

00h30 – Psirico (atração nacional);

2h – Matarazzo;

03h – Tamires Sousa.

Domingo, 6:

14h – Marcelinho do Cavaco;

15h30 – Xandão;

16h30 – Desfile;

17h – Brenda Cristhy;

19h – Nana e Alex;

20h30 – Adail Jr;

22h – Os Moreiras;

0h – Tatty Taylor.