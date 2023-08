Círio 2023: com apenas 100 inscritos, Diocese precisa 1 mil voluntários

Inscrições podem ser feitas até 31 de agosto na nova Catedral, na Rua General Rondon, bairro Central.

Por CAROLINA MACHADO

A Diocese de Macapá precisa de, pelo menos, 1 mil os voluntários para atuarem na programação do Círio 2023, que começa no início do próximo mês.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto na secretaria da nova Catedral, na Rua General Rondon, bairro Central.

De acordo com a secretária Renata Figueiredo, a programação oficial inicia no dia 02 de setembro com a Missa de Envio da Imagem, que vai ocorrer na Catedral, às 19h. Na ocasião, os voluntários já iniciarão a atuação na guarda da imagem da santa e na acolhida dos fiéis.

“Até agora tivemos pouco mais de cem inscritos. Por isso estamos fazendo esse chamamento”, explicou a secretária.

Até antes da pandemia da covid-19, a Diocese chamava em torno de 600 voluntários. Mas após o período, o número de participantes do Círio aumentou e, com isso, a necessidade de mais voluntários.

Para ser voluntário, é necessário ser maior de 18 anos. No ato da inscrição, será necessário assinar um Termo de Responsabilidade, apresentar um documento com foto e pagar a contribuição de R$ 10, que será utilizada nos custeios da logística do evento.